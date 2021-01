Lluvia provoca fuertes afectaciones en diversas zonas de Xalapa

Xalapa, Ver. – La conductora de un automóvil Civic Honda se estrelló en uno de los pilares del Palacio de Gobierno tras perseguir a los conductores de una camioneta Tiguan por el centro de Xalapa.

Al circular en la calle Zamora las conductoras de ambas unidades comenzaron a discutir en el cruce de uno por uno, lo que a decir de la conductora del Honda, provocó que un sujeto a bordo de la camioneta golpeara uno de sus espejos laterales.

«Tuve que perseguirlo porque se dieron a la huida. La madre venía manejando y el hijo me golpeó el espejo. Veníamos los dos sobre Zamora, era uno por uno, no me dejó pasar. La dejé pasar y al pasarse me golpeó. Tuve que perseguirlo porque se dieron a la huida. Los tuve que perseguir».