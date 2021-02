No se detendrá construcción de pérgola metálica en el Parque Juárez: Hipólito Rodríguez

Emiliano Zapata, Ver.-El campesino José Utrera con edad superior a los 50 años, se despertó esta mañana, desayunó y disfrutaba del día domingo cuando un amigo le llamó por teléfono para decirle que una avioneta cayó en su parcela sembrada de calabazas en plena producción.

“Estaba en mi casa de Mesa de Guadalupe, y me avisa un compañero que cayó una avioneta y me dije: Mangos voy a tener que ir a ver qué daño hizo y ver quién me va a pagar esos gastos” expresó.

Con la piel morena, curtida por los rayos del sol que calientan la tierra de Emiliano Zapata, José Utrera se muestra molesto, desesperado, quiere respuestas para saber quién se hará responsable de los daños a su sembradío de calabazas.

El hombre viajó de la comunidad Mesa de Guadalupe, del municipio de Alto Lucero a Emiliano Zapata, para llegar a unos terrenos ubicados a unos 30 metros de donde ocurrió el accidente de la aeronave LearJet 45 matrícula 3912 de la Fuerza Aérea Mexicana en la que perdieron la vida 6 elementos militares.

Expresó que la pandemia del coronavirus iniciada en marzo del 2020 le generó una crisis económica, de la cual apenas empezaba a salir con la producción de calabazas, y ahora quedó arruinada con el impacto e incendio de la avioneta.

“Yo no sé nada, sólo sé que cayó en mi parcela y quiero saber quién va a pagarme esos daños, porque la crisis para mi estuvo muy dura y apenas que estaba repuntando, me pasa ese desmadre, discúlpeme, pero quiero saber quién va a pagar esos gastos” expresó el campesino.

Explicó que pidió dinero prestado para poder rentar dos hectáreas de tierras a un conocido, ubicadas entre la comunidad El Lencero y Dos Ríos, y cerca del arroyo Santa Rosa.

“Yo rentó esas tierras, yo las estoy rentando, a este río le llaman el Santa Rosa, tengo cómo hectárea y media ahí de calabaza y estoy en crisis, porque los precios no respondían apenas empezaron a subir del domingo para acá, y de repente cae la avioneta y yo estoy bien endeudado, es lo que queiro saber quién me va a pagar esos daños” afirmó.

Refirió que su primer pensamiento fue llegar a Emiliano Zapata y saber qué autoridad se hará responsable de los daños, sin embargo, se topó con un alto marcado por elementos de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que lmpidieron el paso al terreno que renta.

“El dueño del terreno me marcó en la mañana y me dijo: Don José cayó un avión en tu calabazar, ahorita voy para allá a ver qué ondas, que fue lo que pasó cuanto me afectó, quién va a cubrir esos costos, porque para mi es mucha la inversión. No me dejan pasar que está cerrado que lo tiene la Sedena, qee hasta que no autoricen, quiero ver que daños son 2 hectareas”, expresó.