Por pandemia instalan centros de acopio a favor de niños con cáncer, en empresas de Xalapa

Xalapa, Ver.- El delegado de los programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que no se deberían imponer «a la fuerza» a manera de política inquisidora, multas en Veracruz a quienes no usen cubrebocas.

Esto por la iniciativa que este jueves presentó el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en el Congreso del Estado, para regular el uso de esta medida sanitaria en la entidad para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Provocada por el Virus SARS-COV-2 (Covid-19).

«El PRI ha dicho muchas cosas y miren como han dejado al país. No es nada por la fuerza, no me extraña por su origen genético de como dejaron al país».

Insistió en que estas medidas de cuidado las deben adquirir los ciudadanos por conciencia propia: «Yo lo que te puedo decir es que estamos a favor de los ciudadanos, la gente que de manera voluntaria y tomando en cuenta que tiene que ser voluntario, no tiene que ser coercitivo».

Sobre este tema, la diputada federal Claudia Tello coincidió en que se debe seguir apostando por la concientización:

«No estoy de acuerdo en que se castigue, tenemos que seguir con la concientización a la población» dijo.

De acuerdo a esta iniciativa, el uso de cubrebocas sería obligatorio para todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos comerciales, de industrias o servicios, centros de trabajo, centros y plazas comerciales, considerados como esenciales o no esenciales; así como para usuarios, operadores de los servicios de transporte público, en las modalidades señaladas en la Ley de la materia.

En cuanto a las sanciones, se prevé que la persona física o moral que incumpla con las medidas sanitarias previstas en esta Ley, le serán aplicadas: amonestación con apercibimiento; trabajo comunitario; bajo su responsabilidad, entrega de material médico, y multa.

