Si algún funcionario se adelanta a vacunarse contra covid, será sancionado, advierte Cuitláhuac García

Xalapa, Ver.- Desde el año pasado en Xalapa ya se vendían roscas de Reyes con el personaje de Grogu o Baby Yoda, en vez del tradicional muñequito, pero al no ser tan popular la serie The Mandalorian basada en Star Wars porque el canal Disney+ llegó a finales del 2020 a las pantallas de esta capital y porque no era tan común su impresión en 3D, no fue tan conocido.

Fue en la panadería Punto de Salvado donde innovaron con la adaptación de personajes como los panimalitos en sus productos o la Sana Distancia al inicio de la contingencia sanitaria.

Rafael de Jesús Palmeros Montufa, cuenta que tras ver una publicación en Facebook de alguien estaba experimentando con su impresora 3D y dijo: mi rosca va a tener este muñequito y de ahí salió.

«En ese momento no estaba la serie, era difícil hasta encontrar el muñequito.

Esta persona que hizo el modelo original, él lo diseñó en su computadora.

No era como ahorita que en internet bajas el archivo y al rato buscas quien te lo imprima a la vuelta».

En este 2021 fueron varias panaderías las que lo adaptaron como en otras ciudades y se volvió una moda que amplió la demanda y supero las expectativas de quiénes se dedican a vender roscas de diferentes estilos.

«Ahorita está muy loco que todo mundo está emocionado con esta posibilidad de llenar sus roscas con estos personajes» dijo.

Aunque también hay muñequitos de otras series, su popularidad entre la población y el que se diera a conocer esta posibilidad en redes sociales generó toda una tendencia.

De esta forma la economía local de benefició, pues si bien la tradición de la rosca de Reyes en esta fecha amplia la oferta, el comercio digital aunado a esta moda fue favorecedor, ya que este producto se agotó en varios establecimientos antes del 6 de enero.

«Hay más gente que compra por redes sociales, estamos vendiendo menos que el año pasado porque éramos los únicos que teníamos esa rosca. Mucha de la venta se hacía por teléfono y ahorita la gente se pone de acuerdo y compra por internet. Eso no lo veo mal porque estoy saturado de trabajo, de alguna manera se está reactivando la economía».

El Baby Yoda causó polémica en los sectores conservadores que reclaman que se conserve la figura del tradicional muñeco que representaría al niño Jesús, a quien en esta fecha se recuerda cuando los magos de oriente llegaron a honrrarlo con oro, incienso y mirra.

