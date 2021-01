Tras aumento de contagios de COVID, podrían restringir acceso a plazas comerciales de Xalapa

Xalapa, Ver.- Tras ser presentada por la delegación del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz como su precandidata a la diputación local por Misantla, la cantante Francisca Viveros Barradas «Paquita la del Barrio» dijo ante los medios de comunicación que no sabía a qué venía y que su partido se encargaría de enseñarle a hacer política.

«Yo no sé a qué vengo aquí ¿me entendieron? yo sólo sé que hay personas atrás de mi que son los que me van a enseñar a cómo manejar este asunto» declaró en rueda de prensa tras obtener su pre registro y agregó que no conocía aún a su equipo político.