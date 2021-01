Vacunas anti covid no alcanzaron para médicos del IMSS Veracuz-Norte

Xalapa.- Un total de ocho mujeres trans solicitaron apoyos económicos a través de los llamados Créditos a la Palabra por 25 mil pesos así como las Tandas del Bienestar por 6 mil pesos, así lo informó Frida, estilista de profesión.

Frida, narró que desde el año pasado, al menos hace casi un año, el Gobierno federal no solo no las ha tomado en cuenta sino que además les ha dado excusas que son poco creíbles.

Por ello, en su caso presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) ante actos que considera violatorios de sus derechos humanos así como por discriminación ya que dijo a pesar de haberse registrado en el padrón las autoridades federales con sede en Veracruz les han dicho que no le entregaron el recursos porque ella se negó a aceptarlo.

“A todas les dieron la misma excusa que a mí, ni ellas ni yo quedamos y nos dieron los mismos motivos. Nos dijeron que nosotros contestamos que no queríamos el apoyo cuando ya había sido otorgado, que nosotros dijimos que no, cuando nunca llamaron; en el caso de las tandas nos dijeron que no coincidían las fotografías de las solicitantes y luego que no las presentamos”.

Foto: Revista Wikipedia.

Lo anterior a pesar de que Frida cuenta con los comprobantes de haber cumplido con la entrega de todos los requisitos que le fueron solicitados, por lo cual aseguró que se trata de un tema de discriminación.

En su caso ya presentó una queja ante la Secretaría del Bienestar y tras la interposición de la queja en la CNDH se abrió una mesa de diálogo en la delegación Xalapa con el encargado del Programa de Bienestar, Vicente Hernández Juárez, quien se comprometió a resolver su situación a más tardar el jueves pasado, pero no lo hizo.

Foto: Revista La Jornada.

“El funcionario se comprometió a meterme en las tandas, me dijo que le diera mi número y le hablaba, pero nunca me llamó”.

Señaló que a ello se suma que en días pasados se le informó que el Gobierno federal la apoyaría con un recurso de mil 500 pesos pero a la hora en enviar la referencia de pago el nombre venía mal, y teme que no lo pueda hacer efectivo porque vence el próximo 25 de enero.

Foto: Foto: Revista Gobierno de México.

