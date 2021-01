Veracruz necesita retomar el rumbo; hace falta equilibrio de poderes: Pepe Yunes

Xalapa, Ver.- Tras hacer su preregistro a la precandidatura a la diputación Federal por el Distrito 9 de Coatepec ante el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, José Yunes Zorrila, advirtió que si no hay contrapeso político en México y en Veracruz se corre el riesgo de que los gobernados padezcan excesos.

«Si no hay equilibrio entre poderes, trátese de quién se trate, no es una condición que tenga destinatario en un nombre propio o en un partido político propio, de quién se trate como gobernante y del partido que se trate en el gobierno, si no tiene contrapeso, estamos expuestos como sociedad a padecer los excesos de la concentración del poder y Veracruz ya lo padeció», dijo en entrevista.

Pepe Yunes, quien fue presidente del PRI, dijo que «Veracruz necesita retomar rumbo y en este sentido, el propósito de participar es el de sumar esfuerzos, con altura de mira, con compromiso para que Veracruz pueda dejar de una vez por todas, el escenario de la discordia y la confrontación y podamos hacer valer el mejor bien contraído con la política».

Por Héctor Juanz