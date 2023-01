Xalapeños molestos contra la «Ley Ahued; vienen amparos

Xalapa, Ver.- El aumento injustificado, inequitativo, desproporcional y contrario al índice de inflación en los cobros del impuesto predial por parte del ayuntamiento de Xalapa, tiene muy molestos a empresarios de la ciudad, varios de los cuales incluso contemplan recurrir al amparo.

Aunque el gobierno municipal se escuda en la Gaceta Oficial del estado número 520 de fecha 30 de diciembre de 2022, en opinión de abogados fiscalistas, «el aumento diferenciado de tarifas del impuesto predial en Xalapa para el ejercicio fiscal de 2023, resulta inconstitucional, ya que ese aumento no es general, sino únicamente para algunos predios en razón de su valor, toda vez que solo sufrieron aumento de tarifa los inmuebles de mayor valor, sin embargo dicha ley resulta privativa y por lo tanto violatoria del carácter primordial de leyes: que deben ser generales, abstractas e impersonales».

Es muy importante subrayar y hacer saber a los ciudadanos que no fue una decisión del Congreso, el aumento del predial fue una medida unilateral que decidió y aprobaron el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil con sus ediles en la sesión de Cabildo del 14 de septiembre de 2022, según consta en el orden del día de la sesión de esa fecha, que obra en poder de Noreste y que aquí publicamos en honor a la verdad.

La molestia del sector empresarial estriba en que la tesorería municipal les pretende cobrar a algunos incrementos de más del 100 por ciento, es decir, quien el año pasado pagó 25 mil pesos de predial, ahora debe pagar más de 50 mil pesos, lo que resulta «ilegal y abusivo» a decir de abogados y que da pie a presentar amparos individuales o colectivos porque se trata de un cobro anticonstitucional.

De hecho, la misma directora de Ingresos del Ayuntamiento de Xalapa, Patricia Ortega Pardo, a manera de burla declaró hace unos días que «los que más tienen, son los que más repelan» y los exhortó a que paguen.

Los empresarios la llaman «La ley Ahued» y sobre este tema la funcionaria de la tesorería confirmó que para este 2023 se modificaron las tasas de gravamen del predial, se hizo segmentando los valores de los inmuebles», mismos que no se ajustaban desde hace 25 años.

«Para mí es sumamente satisfactorio lo que está ocurriendo con el predial en este momento», declaró en entrevista.

Cabe mencionar que en el caso de los inmuebles con valor catastral de uno a 300 mil pesos, la tasa no se tocó 0.52, lo mismo que 300 mil 001 a 400 mil, «no se les tocó», pero de 400 mil a 800 mil se les aumentó 8 milésimas a una tasa de 0.60 por cada millar.

De 800 mil 001 a un millón 200 mil la tasa de cobro es de 0.80; de un millón 201 mil a 2 millones 500 mil de valor catastral la tasa subió a 0.90.

De 2 millones 500 mil 001 pesos a 5 millones de pesos la tasa es de 1.00; de 5 millones 001 peso a 7 millones de pesos la tasa para el cobro del predial se incrementó a 1.08 y los predios con valor superior a 8 millones de pesos la tasa se ajustó a 1.15, esto es, más de 100 por ciento de la tasa anterior de 0.52%.

Cabe señalar que estás tasas de cobro son contarias al artículo primero, ya que vulnera derechos humanos pues no cumplen con lo establecido en el artículo 16, al no fundar ni motivar el alza del valor de impuesto predial.

Este aumento viola a su vez el principio de igualdad ante la ley, ya que todos los gobernados deben tener los mismos beneficios. «La constitución establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, dicha limitante obedece a la abolición de privilegios que gozaban el clero y el ejército antes de la promulgación de la constitución de 1917, la Ley Ahued rememora ese antecedente histórico de privilegios, al imponer cargas impositivas superiores sólo a unos gobernados», opinan expertos abogados.

Con estos atropellos y cobros abusivos, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil espera aumentar la captación por predial de 60 a más de 100 millones de pesos.

Hay quienes opinan que Ahued está urgido de recursos para hacer más obras porque ya está en abierta campaña para la gubernatura en 2024.

No obstante los empresarios xalapeños no permitirán este abuso y recurrirán a los tribunales para hacer valer sus derechos constitucionales pues no están dispuestos a servir de trampolín político para el alcalde, quien además engaña a los contribuyentes con falsos descuentos del 50 y 20 por ciento por pago puntual y a grupos vulnerables, cuando ya aumentaron las tasas hasta en más de 100 por ciento ¿entonces cuál descuento?

Si usted, amable lector desea expresar algún comentario o inconformidad con relación a este cobro abusivos, llamar sl teléfono 2288191401 o escriba a [email protected]

Por Severo Mirón