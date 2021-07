Xiaomi se posiciona en 2do lugar en participación de mercado de smartphones a nivel global

Estados Unidos.- Desde hace un par de meses se reportó que Netflix estaba buscando incursionarse en la industria de los videojuegos, y ahora ya es oficial.

De acuerdo con Bloomberg, la plataforma de streaming ha reclutado a importantes personalidades del medio para ayudarlos a crecer en este sector y con suerte, establecerse como una marca importante de este negocio.

Según lo reporta el portal previamente mencionado, Netflix reclutó a Mike Verdu como vicepresidente de desarrollo de juegos, que anteriormente trabajó en Facebook en el área de Oculus y en Electronic Arts. Verdu le estará reportando directamente a Greg Peters como Director de Operaciones.

Foto: Web

Aunque no se dieron más detalles al respecto, parece que Netflix no solo proporcionaría videojuegos vía streaming, sino que también entrarán al mercado con sus propios estudios de desarrollo. Después de todo, no contratas a un veterano de la industria para supervisar un proyecto tan simple como el streaming.

No se dio fecha exacta para la llegada del servicio, excepto que debutará en algún punto de 2022 y sí, ya vendría incluido dentro de tu suscripción. Al menos ese es el plan por ahora.

No queda más que esperar por los resultados y ver si la nueva propuesta de Netflix encuentra su lugar dentro de la industria o si estamos frente a otra iniciativa fallida.

Con información de Atomix