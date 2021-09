Xóchitl Gálvez señala a la FGR de buscar callar a científicos mexicanos

Boca del Río, Ver.– La Fiscalía General de la República (FGR) está siendo el mecanismo por el cual el Gobierno intimide a los científicos mexicanos a fin de evitar critiquen las irregularidades de la actual administración, señaló la Senadora, Xóchilt Gálvez Ruiz.

Este viernes, la panista sostuvo una plática con empresarios y políticos en un hotel de la zona, donde señaló se buscan imputar delitos a los científicos con base en leyes anteriores, a sabiendas que las leyes no son retroactivas.

En ese sentido, acusó al Fiscal, Alejandro Gertz Manero, de intentar llevar a juicio a los científicos, por supuesto delitos aplicables en la Ley del 2019, misma que ya es obsoleta.

“Tengo la impresión de que viene una Ley del Conacyt y lo que quieren es debilitar a la comunidad científica, para que no proteste, para que no establezca temas, creo que el presidente está utilizando a la Fiscalía como un mecanismo de presión a sus adversarios políticos y es algo que no debemos permitir en el país”, asestó.