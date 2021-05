¡Ya es mamá! Natti Natasha recibe a Vida Isabelle

Estados Unidos.– La cantante Lady Gaga ha revelado, a través del primer episodio de la serie documental ‘The Me You Can’t See’, producida y protagonizada por el príncipe Enrique de Inglaterra y la presentadora Oprah Winfrey, que se quedó embarazada como consecuencia de la violación que sufrió con solo 19 años.

La intérprete se ha negado a hacer pública la identidad de su agresor y ha explicado que se quedó «congelada» como consecuencia de las traumáticas agresiones de las que fue víctima.

«Primero sentí un dolor generalizado en todo el cuerpo, luego me quedé completamente aturdida. Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona en cuestión me violó y me dejó tirada en una esquina estando yo embarazada, cerca de la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Se me encerró en el estudio durante meses», ha rememorado sobre los efectos del trastorno de estrés postraumático que le fue diagnosticado tras vivir semejante pesadilla.

La estrella del pop ya estaba inmersa en la industria discográfica cuando empezó a experimentar esos niveles de acoso, hostigamiento y violencia que la dejaron profundamente malherida tanto a nivel físico como emocional:

«Un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Me negué y me marché. Luego me dijeron que iban a quemar toda mi música y no pararon desde ahí. Nunca dejaron de pedirme que lo hiciera. Me quedé congelada y… Ya ni me acuerdo bien», ha añadido sobre su descorazonador testimonio.