Ya hay fecha para el inicio del torneo Clausura 2021 de la Liga MX

México.- El defensor Jair Pereira interpuso una demanda en contra del club Querétaro ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por incumplimiento de contrato. En entrevista con Fox Sports, el ahora jugador del Necaxa explicó que tras el fallo en su contra emitido por la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó la decisión de acudir a la instancia internacional para obtener repuesta del adeudo de ocho meses de sueldo que mantienen los Gallos Blancos con él.

«Entendí el tema de la pandemia, pero la forma en la que lo quisieron llevar y la forma en que quisieron negociar, bueno no negociar, imponer, porque yo siempre quise negociar durante esos meses, pero me mandaron por un tubo. Este tema lo estoy tratando de llevar con los abogados, hasta hoy son ocho meses que no he recibido pago, pero porque ya al final se llegó a la controversia», explicó.

Pereira indicó que, incluso, dentro de la negociación que sostuvo con la directiva del Querétaro para llegar a un buen acuerdo, estuvo dispuesto a perder pase de su sueldo, pero ni siquiera así hubo buena respuesta de los queretanos.

«Yo iba a ceder parte de mi salario, aunque no veía por qué hacerlo. Ellos me quitaron el 70 por ciento del salario, me daban solamente un 30, entonces al no aceptar no se me pagó ni siquiera al 30«, denunció.

Sobre la denuncia presentada ante el TAS, Jair aseguró que » El fallo lo dio el juez que estaba en la Federación, dio el fallo, obviamente, a favor del club. Ahorita estamos ajustando todos los detalles, estoy tratando hacer valer mis derechos ante el TAS, hoy ya se está trabajando y ya se ve qué abogado me va a representar ante el TAS» mencionó.

Con información de AS