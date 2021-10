Ya son 67 los muertos por las intensas lluvias en India

Foto: La Voz

Estados Unidos.- Tras el movimiento “Free Britney”, la estrella del pop criticó abiertamente el próximo libro de su hermana, Jamie Lynn Spears, el cual se planea publicar en enero del 2022. La pequeña de los Spears decidió llamar a su obra “I must confess”, un nombre que hace referencia a una de las canciones más conocidas de Britney, “Baby One More Time”, y que posteriormente se vio obligada a cambiar por las numerosas críticas recibidas en redes sociales y por su propia hermana, que la acusó públicamente de no apoyar el movimiento. Unas críticas que han afectado negativamente a la fama de este futuro libro, llegando a oídos de la ONG a la que Spears quería donar los fondos recaudados por su venta.

La organización sin ánimo de lucroThis Is My Brave, dedicada a la salud mental, ha rechazado la oferta de Jamie Lynn Spears, en relación a una donación con los beneficios que obtenga de las ventas de sus memorias. La ONG ha respondido a través de una publicación en Instagram a las reacciones negativas que han suscitado:

“Estamos tomando medidas (…) Lamentamos profundamente haber ofendido a alguien (…) Hemos declinado la donación del próximo libro de Jamie Lynn Spears”.

Junto a la publicación, han incluido un texto explicativo que ha sido aplaudido por multitud de seguidores que apoyan el movimiento Free Britney:

“Recientemente se recomendó que This Is My Brave fuera una organización beneficiaria de las ganancias del próximo libro de Jamie Lynn Spears (…) Hemos tomado la decisión de rechazar la oferta de recibir los beneficios de las ventas del libro”.

La asociación ha dejado claro con su decisión que está del lado del icono del pop, y ha preferido mantener intacta su reputación a aceptar el dinero. Fue en julio cuando la editorial Worthy Publishing anunció el nombre de la autobiografía de la actriz de Zoey 101, pero más tarde tuvo que retractarse afirmando que “había sido publicado erróneamente”.

En ese entonces Jamie Lynn Spears había intentado negociar con la fundación tratando de ganar simpatizantes a través de las redes sociales: “Sé que aún me queda mucho por aprender, pero siento que terminar este libro me ha permitido cerrar este capítulo de mi vida que ha durado 30 años, y espero que ayude a cualquier otra persona que haya olvidado su valor, haya perdido su voz o esté intentando romper un ciclo insano en su vida. Por eso, estoy tan feliz de anunciar que una parte de las ganancias de mi libro se destinará a This is my Brave, porque sé lo aterrador que puede ser compartir las luchas personales, especialmente si no sientes que tienes el apoyo o un espacio seguro para hacerlo, y están haciendo un trabajo increíble para apoyar y alentar a las personas mientras comparten valientemente sus experiencias”.

Hace una semana, Britney Spears se burló públicamente del libro y las intenciones de su hermana al querer publicarlo aprovechando su fama.

Con Información El País