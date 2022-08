Yalitza Aparicio participará en la serie “Los Espookys” de HBO Max

México.– Sergio Mayer pasó de ser cantante en la agrupación Garibaldi a actor en telenovelas como La Fea Más Bella, pero en 2018 sorprendió al mundo de la farándula tras inmiscuirse en terrenos de la política nacional. Así, tras fungir como diputado federal en la Ciudad de México hasta 2021, ahora el famoso tiene planes de llegar a la presidencia del país.

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría donde el artista comentó las aspiraciones que tiene y señaló que ser parte de la industria del entretenimiento no es un impedimento para llegar a ser mandatario de la nación.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, señaló.

En este sentido, el ex Garibaldi apuntó que grandes estrellas de Hollywood han conseguido ser gobernantes en Estados Unidos y lo han hecho bien, por lo que sus metas no deberían ser menospreciadas.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, sentenció ante las cámaras del matutino de Tv Azteca.