Yo soy un hombre que firma con la palabra y cumple: José Manuel Pozos

Tuxpan, Ver. – Al ser un partido preocupado por el cuidado del medio ambiente, y siendo coherente entre lo que dice y hace, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le entró a la campaña de reciclaje, al reciclar a su candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, quien, siguiendo con esta línea, hará una campaña de reciclaje, ello porque ya se gastó parte de su presupuesto de campaña el día que recibió su constancia como candidato del PVEM.

Un acto protocolario que solo consistía en hacer presencia en las oficinas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), para recibir la constancia que la acredita como candidato, y en el que no había necesidad de acarreo de personas, fue convertido en mega evento donde los suvenires (Gorras, playeras, globos y banderitas) fueron distribuidos a diestra y siniestra.

Pero no solo Beto Silva es el candidato reciclado, también los integrantes de su planilla, su síndico único Patricia Casanova, es reciclada del blanquiazul, Diego Muñoz quien va como regidor primero es esposo de la actual regidora del Verde, Mónica Ortiz Blanco, la regidora segunda Marianela Monroy fue excandidata a la diputación loca por en verde, y siguiendo con la planilla, encontramos ex agentes municipales, es decir una planilla reciclada.

Por lo que para muchos no será sorpresa que sus propuestas de campañas sean recicladas, pues fueron muchas los obras que le faltaron por cumplir, entre ellas se puede mencionar el teatro de la ciudad, que para ello se adquirió el edificio que albergaba a cinemas Hollywood, un nuevo rastro que sería construido en las afueras de la ciudad, además del mercado municipal Nueva esperanza, el bulevar con fuentes danzarinas, eso por mencionar algunas, pero los tuxpeños tienen memoria y esta vez no creerán en las mentiras de un candidato populista, como lo fue en aquella ocasión.

Es de recordar que no es primer ex alcalde que busca regresar a la silla de Juárez 20, en su momento Oscar Octavio Greer Becerra lo intentó, pero ya no contó con el apoyo de los Tuxpeños.