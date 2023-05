Yon de Luisa renuncia su cargo como presidente de la FMF

Veracruz, Ver.- El Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) sigue acumulando quejas de los atletas de la entidad. Este lunes por la tarde tenismesistas se manifestaron A las afueras del edificio sede ubicado en el municipio de Boca del Río.

La queja de los deportistas se sobre el abandono que se tiene en el Centro de Raqueta, el cual fuera sede de Juegos Centroaméricanos y del Caribe en el 2012, y ahora presentan fallas de enercía eléctrica y falta de aire acondicionado.

«Las instalaciones no son los adecuadas, ya llevamos más o menos 3 semanas donde no hay climas, hemos reportado mucho lo que son las lámparas, a los chicos, como es tenis de mesa, fija mucho la vista en lo que es la pelota, y ya hay muchos niños que se han lastimado por la falta de luz. Prácticamente es eso, las situaciones que no son las mejores para poder estar llevando a cabo la disciplina, nos ha dejado de venir en este mes de mayo ya gente, pues porque no son las condiciones», explicó Juan Gutiérrez, entrenador de Tenis de Mesa, quién además, expuso que lo sueldos de los entrenadores van en porcentaje a la matrícula deportistas.