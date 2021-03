Yosstop podría ser condenada hasta 14 años en la cárcel

Durante los últimos días, usuarios han pedido que cancelen a diversos personajes de caricaturas clásicos, el primero de todos fue ¨pepe le pew¨ ya que el columnista del New York Times Charles M. Blow dijo que este personaje fomentaba el acoso sexual, de igual forma el columnista pidió que se cancelara al rato más veloz de México ¨Speedy Gonzales¨ ya que daba una mala imagen sobre los Mexicanos, esto no seria tomado de buena forma por los fans de Speedy con comentarios como ¨Soy Mexicano y me encanta Speedy Gonzales¨ o ¨Soy mexicano y no me ofende el personaje¨.

A través de redes sociales internautas lanzaron la petición de cancelar a la famosa marioneta de los Muppets, esto debido al constante maltrato que le propinaba a la rana René.

Peggy es conocida por su sentido de la moda y por mantener una relación amorosa con la rana René, originalmente conocida como Kermit, sin embargo, en múltiples ocasiones se ha visto los malos tratos de ella hacia él, nacidos en una época donde hasta parecía graciosos que una ‘mujer’ maltratara a su esposo.

Foto: web

Hasta el momento las redes sociales no han dejado pasar ningún detalle y no han sido nada amables con el personaje. Cabe destacar que los derechos de The Muppets pertenecen a The Walt Disney Company, empresa que los compró en el año 2004; tendremos que esperar y descubrir si los ejecutivos emiten algún tipo de comunicado como Warner Bros. o si lo dejarán pasar.

¨¿Y la señorita Piggy? Ella hace lo mismo con Kermit casi, pero desde el punto de vista femenino. Necesitamos deshacernos de la Srta. Piggy también. Necesitamos cancelar todas las caricaturas de antaño porque no todas encajan en la sociedad actual. Todos estamos jodidos por haberlos visto», afirma internauta.¨

Otro comentario responde: «¡CANCELAR A MISS PIGGY TAMBIÉN! Ella es la versión femenina de Pepe. ¿Deben ser tratados por igual, no?

Información: canal 6