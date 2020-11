Zenón Pacheco: a continuar cuidándonos contra el COVID-19 en Cazones de Herrera

Xalapa, Ver. – Al iniciar su discurso correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno, Cuitláhuac García Jiménez se dirigió en contra de sus adversarios políticos, a quienes reprochó que en Veracruz creciera la delincuencia y el endeudamiento económico durante años anteriores:

Ante funcionarios titulares de las dependencias estatales y de las fuerzas del orden, el gobernador de Veracruz reiteró su compromiso por combatir a la delincuencia sin pactos de por medio, como aseguró que se hacía anteriormente:

«Nosotros no volteamos para otro lado cuando se habla de temas complejos como el narcotráfico o los cárteles de la droga. Algo que nos distingue de las administraciones anteriores es que nosotros no pactamos con los grupos delictivos. Quienes atenten contra la tranquilidad de las veracruzanas y veracruzanos, enfrentarán la justicia. En Veracruz se acabó la impunidad «.

En el tema político, García Jiménez también se refirió a los conservadores o grupos de derecha, a quienes dijo que su gobierno no roba como los emanados del Partido Acción Nacional:

«Ya no voy a echar más limón a la herida de la derecha, pero voy a ser más claro, sobre todo ante la hipocresía de los conservadores. Disculpen todos ustedes. Déjenme abrir este paréntesis y referirme a los de las casitas de campañas voladoras y los carritos de lujo de las campañas dominicales, los que tuvieron su oportunidad en el Gobierno y ahora nos critican: si no saber robar es ineptitud, pues lo sentimos, no sabemos robar como ustedes comprenderán. Lo que sí sabemos es generar ahorros bajo la política de no robar, de los principios de quitar privilegios, contener el gasto superfluo y acabar con la corrupción».