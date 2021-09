Zenyazen reprocha a Fernando Yunes falta de coordinación para evitar robos en escuelas del puerto de Veracruz

Xalapa, Ver.- El secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García reprochó que los representantes del Ayuntamiento de Veracruz presidido por el panista Fernando Yunes Márquez reclamen por el aumento de robos en escuelas de dicho municipio, pero no asistan a las reuniones con las autoridades de seguridad para evitarlos:

«En el Puerto no fue por daños, fue saqueo. Muchas de las escuelas que asaltaron y que no asaltaron una vez, cinco o siete veces….hacemos también un llamado al Ayuntamiento de Veracruz para que se coordinen las tareas y los trabajos que hemos estado teniendo a través de la Policía Naval, de la Guardia Nacional para poner énfasis».

Este miércoles, entrevistado en el marco de la celebración por el 41 aniversario de la creación del sistema de Telebachillerato en Veracruz, Escobar García dijo que si bien, la Secretaría de Seguridad Pública aumenta los rondines en las zonas donde se reportan los robos a planteles, debe haber una responsabilidad por parte del Ayuntamiento al menos acudiendo a las reuniones para definir las estrategias.

Zenyazen Escobar también reprochó que los panistas no hayan «metido mano» a los planteles:

«Hay un video en el cual salen señalando la situación de las escuelas en el puerto de Veracruz, pero no es justificación, saben que le hemos estado metiendo a obra, pero eso no se ha hecho en tres años, si tienen las de 100 años las escuelas y que han tenido ellos el poder, diferentes partidos y no le han metido mano… nosotros hemos hecho bastantes obras, transformaciones de escuelas en el propio puerto de Veracruz».