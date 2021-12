Zoraida Gómez se despide de Vicente Fernández con polémica foto

México.– La película “Coda”, protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez, cuenta con dos nominaciones para los premios Globos de Oro, por eso te contamos de qué trata y dónde la puedes ver.

Foto: El Informador

El lunes 13 de diciembre fueron revelados los nominados a los Globos de Oro 2022, donde se reconoce a lo mejor del cine y la televisión, la película “Coda” estará presente en la ceremonia en dos categorías: mejor película de drama y Troy Kotsur compite a mejor actor de reparte en una película.

¿De qué trata “Coda”?

“Coda” es la segunda cinta es dirigida por Sian Heder, quien ganó fama por ser la escritora de la serie “Orange is the new black”.

La cinta es un drama musical protagonizado por Emilia Jones y el mexicano Eugenio Derbez; fue lanzada en Latinoamérica con el nombre “Coda: Señales del corazón” y es un remake de la película francesa “La familia Bélier” de 2014.

“Coda” es un acrónimo en inglés para los hijos oyentes de padres sordos (Child of Deaf Adult, por sus siglas en inglés); el filme narra la historia Ruby Rossi (Emilia Jones), hija de una familia sordomuda que descubre su talento para cantar. Su camino se transforma cuando conoce a Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez), un profesor de música que la impulsará a buscar una beca en una prestigiosa escuela de música.

La cinta esta protagonizada por Eugenio Derbez como Bernardo Villalobos, Emilia Jones (Ruby Rossi), Marlee Matlin (Jackie Rossi), Troy Kotsur (Frank Rossi), Daniel Durant (Leo Rossi), John Fiore (Tony Salgado), Lonnie Farmer (Arthur), Kevin Chapman (Brady) y Amy Forsyth (Gertie), Ferdia Walsh-Peelo (Miles).

¿Dónde ver “Coda”?

La película “Coda” no forma parte del catálogo de ninguna plataforma en México, sin embargo, se puede rentar o comprar en plataformas como Amazon, Google Play, Cinépolis Klic o Apple TV.

Con información de Uno tv