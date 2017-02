Hoy no voy a hablar de los ambiciosos que se quieren apoderar de Veracruz, hablaré de la irresistible fuerza de la mano de una niña de un año y 5 meses; cuando después de 40 años ya no trabajo, cuando ya no hay quien me mande pues mis dos padres han muerto; cuando estoy sentado … Continuar leyendo "La fuerza de la manita de una niña"