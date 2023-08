Abren convocatoria para Guardia Nacional en Poza Rica

Poza Rica, Ver. – Una oportunidad de servicio y compromiso con la seguridad se abre para hombres y mujeres jóvenes que estén interesados en formar parte de la Guardia Nacional. Autoridades militares están reclutando a personas que deseen integrarse a la Policía Militar para unirse a las filas de la Guardia Nacional, en el estado de Puebla.

La jornada de reclutamiento se comenzó este lunes 21 de agosto y se extenderá hasta el viernes 25 del mismo mes. Los interesados pueden acudir a la terraza del Palacio Municipal en un horario de 09:00 a 15:30 horas. Este es un llamado a jóvenes entre 18 y 29 años que buscan una oportunidad laboral de crecimiento personal y profesional.

Aspirantes deberán presentarse con su acta de nacimiento con emisión no mayor a tres meses, RFC, CURP, INE, Precartilla, cumplir con los rangos de estatura (1.60 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres), tener un índice de masa corporal en el rango de 19%-27.9%, y no contar con tatuajes que superen los 10×10 cm (deberán estar en zonas no visibles del cuerpo).

Los beneficios que ofrece esta oportunidad son diversos y atractivos. Los seleccionados contarán con un sueldo mensual de 19,000 pesos, además de aguinaldo, primas vacacionales, un mes de vacaciones pagadas, fondo de ahorro, licencias (permisos), alimentación, alojamiento, seguro de vida y equipo sin costo. Adicionalmente, se brindarán becas escolares para hijos, seguro médico militar para derechohabientes, créditos hipotecarios y bancarios, así como seguro colectivo de retiro.

A fin de garantizar la competencia de las personas a integrarse a la Guardia Nacional, los aspirantes deberán pasar por una evaluaciones médicas, psicológicas y clínicas. Para mayores informes, podrán comunicarse al siguiente número de teléfono: 56 49 48 00 38.

Por Redacción Noreste