Acepta Fesapauv incremento de 4%, se prórroga la huelga

Xalapa, Ver.- «Esta fiesta se les acabó» advirtió el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a Morena.

Este miércoles el ahora aspirante al Senado por la coalición PAN-PRI-PRD reapareció en Xalapa para exponer ante militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) las deficiencias del actual gobierno estatal durante la conferencia «Gobierno de Coalición en Veracruz».

Primero dejó en claro que nunca criticó al PRI tras abandonarlo luego de ser secretario de gobierno y ocupar otros cargos bajo las siglas de ese partido

“Nunca hice un comentario agravante, ni siquiera crítico en contra del PRI; sí es verdad, fui un severo crítico de quienes hicieron mal uso del poder que habían obtenido, pero nunca en contra de la institución que los había impulsado, porque las instituciones no son responsables de la mala conducta de quienes tienen la oportunidad de servir. Nadie me podrá señalar como incongruente”, señaló.

Acompañado del dirigente del PAN, Federico Salomón, el exdiputado local Sergio Hernández; el exalcalde Américo Zúñiga, el ex rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, líderes campesinos y empresarios señaló que hoy Veracruz tiene más de 67 mil millones de pesos de deuda pública, es decir, más de 20 mil millones de pesos de lo que él dejó en su bienio anterior la actual gobierno .

Hizo pifias del Gober Cuitláhuac García a quien llamo “el Oppenheimer veracruzano».

Aseguró que el encarcelamiento a personajes cercanos a él durante esta administración fue persecución política :

“Personas de bien han sido objeto de una persecución política brutal desde hace varios años. Rogelio Franco, Goyo Gómez, Nico Ruiz, Tito Delfín, muchos de ellos han sido objeto una persecución que les ha destruido la vida, la vida de su familia…Franco no les tiene miedo, Winckler no les tiene miedo, Tito no les tiene miedo, nadie les tiene miedo. Esta fiesta se les acabó. Yo los quiero ver en la calle transitando como yo lo hago libremente por las calles de Veracruz, de Xalapa» dijo.