Al fin rehabilitarán el mercado Rendón, en Xalapa

Xalapa, Ver.- La presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez dio a conocer que un juez y un auxiliar de sala fueron suspendidos de forma temporal por ser señalados de presuntos actos de corrupción:

«Hasta este momento solo han sido destituidos. No hay ninguno en particular destituido y no sería correcto de mi parte mencionar quiénes son por respeto, pero al final del día están siendo atendidos».