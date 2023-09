Alcalde de NY se defiende de críticas por respuesta tardía al caos por lluvias

Nueva York, EU.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se defendió de las críticas que le rodean por su respuesta tardía al caos que se vive en la ciudad por la intensa lluvia que ha provocado inundaciones y problemas con el sistema de transporte más grande de la nación.

Acto seguido, el alcalde destacó que cuenta con “un gran equipo de profesionales que conocen su trabajo”.

La intensa lluvia que por horas ha caído, y que llevó a una declaración de estado de emergencia- ha causado un caos con carreteras cerradas, calles convertidas en lagos, el antiguo sistema del metro interrumpido por completo en algunas rutas o parcialmente en otras, dejando a miles de personas haciendo lo imposible por llegar a sus trabajos u hogares.

Ante este caos en el transporte y las críticas sobre su gestión ante el mal tiempo, Adams dijo a los neoyorquinos que “esto también pasará”.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX

— Seth Chinnis (@sethchinnis) September 29, 2023