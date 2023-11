Alcalde de Tatahuicapan deja sin agua a Coatzacoalcos y Minatitlán

Acayucan, Ver.- Miles de personas en Coatzacoalcos y Minatitlán serán afectados en el suministro de agua potable después de que el alcalde de Tatahuicapan, Eusebio Hernández, subiera a la presa Yuribia con un grupo de ediles y agentes municipales, para cerrar las válvulas para reclamar unas obras que según el presidente municipal, no se están ejecutando.

Se trata de obras de caminos y carreteras que el alcalde dice que están sin avanzar, aunque se sabe que el tramo Los Ocotales, que comunica a diversos pueblos en la sierra, está a un 60 por ciento, según información oficial de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; igualmente, el otro tramo que reclaman, la pavimentación del camino Tatahuicapan, Pajapan, ya fue concursado y las empresas interesadas ya presentaron sus propuestas el pasado 7 de noviembre del presente, solo está pendiente el fallo.

La realidad es que la toma la encabezan el alcalde de Tatahuicapan, ediles de ese municipio y un puñado de habitantes, no se trata de una protesta nutrida como en otras ocasiones donde la razón le asiste a los indígenas; información oficial establecen que los trabajos que reclaman se están realizando y marchan en tiempo y forma, respetando los tiempos que los mismos habitantes de la sierra del sur establecieron en diversas minutas.

El alcalde Eusebio Hernández azuzó a unas cuantas personas a subir a la sierra para cerrar las válvulas, cuyos datos ya fueron enviados al gobierno para que sean denunciados por afectar el suministro de agua para cerca de medio millón de personas que presentarán desabasto en Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

Habitantes del sur molestos por la situación, señalan que es injusto que una autoridad tan irresponsable como Eusebio Hernández -a quien además acusan de no despachar en Palacio, por presuntamente estar de fiesta- afecte a tantas personas con el abasto del vital líquido.

Incluso, cada vez son más populares y virales las fotos y videos en donde se mira al también profesor de fiesta, tomado; estás fotos y videos son subidas a redes sociales por sus propios colaboradores que no han tenido problema en documentar los excesos que presenta el edil.

En estos momentos representantes del gobierno del estado dialogan con la gente de Eusebio Hernández y los inconformes, no obstante, poco se entiende la problemática que reclaman, pues las obras que dicen que no se están realizando, marchan en tiempo y forma, en los mismos plazos que ellos establecieron en minutas previas, por lo cual la protesta no tiene sustento.

Por Alejandro Ávila