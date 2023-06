Alcalde de Tihuatlán le invierte 4 mdp a Copal para pavimento

Poza Rica, Ver.- En su responsabilidad de apoyar las acciones que fortalezcan la cultura de protección civil, el regidor comisionado en el rubro, Ricardo Hernández Martínez promueve en estudiantes de nivel superior medidas preventivas y de organización necesarias para evitar daños en caso de una contingencia o mitigar sus posibles efectos, esto a través de la Academias de Protección Civil.

Destacó que, por instrucciones del alcalde Fernando Remes Garza, de manera permanente se capacita y orienta en materia de Protección Civil a la comunidad docente y estudiantil, con la finalidad de ofrecer orientación a los jóvenes sobre que hacer en caso de emergencias.

Dicha acciones se llevan a cabo por el Ayuntamiento, a través de la Regiduría Décimo Primera y la Dirección de Protección Civil Municipal en coordinación con el Departamento de Contraincendios Pemex y C.C.P.A., habilitando tres módulos diferentes: uso y manejo de extintores, Laboratorio de Uso del Fuego, acciones de RCP.

Entre las recomendaciones para salvaguardar la vida de estudiantes y personal dentro de las escuelas así como en los hogares mencionaron: identificar las zonas de seguridad, mantenerse alejado de las ventanas, permanecer lejos de los libreros o muebles que pudieran caerse, ir al punto de reunión señalado, identificar y seguir las instrucciones de una persona mayor o en su caso el designado como brigadista.

También no correr, no empujar, no gritar y mantener siempre la mayor calma posible. Las autoridades destacaron qué en caso de un incendio, los directores pueden solicitar apoyo al 911, donde se les canalizará una unidad de respuesta rápida.

Por Isaac Carballo Paredes