Alcalde de Xalapa, pide a SIOP obligar a empresa a acelerar los trabajos de obra

Xalapa, Ver.- Tras recibir insultos, agresiones y amenazas de bloqueos en la avenida Lázaro Cárdenas por el retraso de la obra que realiza el gobierno del estado a la altura de Plaza Ánimas, el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil exigió a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) que acelere los trabajos y presione a la empresa responsable.

Dijo que la paciencia tiene un límite y que él no puede asumir responsabilidades que no le corresponden, esto por el reclamo de ciudadanos por el tráfico vehicular que ha provocado dicha obra aún cuando no es una obra a cargo del ayuntamiento.

Foto: Héctor Juanz

“Ha hecho mucha obra el gobierno de Cuitláhuac García en Xalapa en colectores, en obras verdaderamente importantes, pero que en este caso que no le fallen con una obra que tiene SIOP, que den un manotazo en la mesa, porque la gente todos los días nos insulta por una empresa que está haciendo las cosas con los pies”.

Lamentó el atraso que tiene esta obra, pues de forma constante se observa maquinaria parada o trabajadores sin hacer labores porque no les surten el material.

Foto: Héctor Juanz

“Insto a la SIOP a que ejerza el derecho que tiene sobre la empresa, porque ahorita es un desastre. A mí me da mucha pena porque traicionan al gobernador, traicionan al Ayuntamiento, al Ejecutivo del estado; tenemos que apretar a las empresas que quedan mal, tenemos que depurar a las empresas que hacen las obras mal”.

También pidió que la empresa a cargo sea auditada e insistió a la SIOP que no sea indiferente, “No podemos ser paleros de las empresas ni tapaderas de nadie” insistió.

Por Héctor Juanz