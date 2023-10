Alimentar con Amor llega a Salinas Victoria, suman 23 salas

Ciénega de Flores, NL.- Al inaugurar la planta de Terex Genie en este municipio, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, señaló que el Gobierno del Estado está enfocado para que no se vaya ninguna empresa por falta de infraestructura.

«El Estado se concentra en que las empresas se sigan expandiendo; estamos haciendo 240 nuevos parques industriales todos listos con energía, agua tratada y potable, con seguridad pública en salidas y entradas con el Ejército y Guardia Nacional para que sigan llegando empresas. No ha habido una sola empresa que haya venido a Monterrey y que se haya defraudado», mencionó el Mandatario estatal luego de un recorrido por la planta y de encabezar la ceremonia inaugural.

Destacó que Nuevo León ocupa el primer lugar en creación de empleos, gracias a la llegada de empresas como Terex Genie.

«Todas las que han prometido venir, todas se han consolidado, no hay ninguna que por un tema de infraestructura o servicios haya decidido cancelar, ninguna. Y ya sumando octubre vamos a lograr la cifra récord de 37.5 billones de dólares de inversión.

Acompañado de Iván Rivas, Secretario de Economía y Jeremy Rife, Vicepresidente de Operaciones de Terex Genie, además de Máximo Vedoya, presidente de la Caintra y de Miguel Ángel Quiroga Treviño, Presidente Municipal de Ciénega de Flores, García Sepúlveda se refirió a los empresarios que vienen del extranjero como testigos de cómo en Nuevo León se elevan los estándares y los sueldos para los neoloneses.

«Nuevo León es distinto, han llegado tantas empresas como ustedes, como Genie y el Grupo Terex, que nos piden energía renovable, agua tratada, carreteras y servicios de salud y eso nos obliga como gobierno a tratar de dar ese siguiente paso, a que no se nos vaya ninguna empresa por motivos de seguridad, de movilidad e infraestructura», expuso.

«Les agradezco por esa confianza, en el recorrido me decían que van a expandirse, que el año que entra van a facturar un billón de dólares y lo que me queda, de parte del Alcalde, de Caintra, de Prodensa, es decirles cuenten con nosotros y síganse multiplicando y lo único que pedimos a cambio, y lo acaban de decir ambos directores, es que den las mejores prestaciones a la gente de Nuevo León, por no decir que le suban el sueldo también», dijo.