Américo ganó el debate

Xalapa, Ver.- Con la única propuesta clara, concreta y fundamentada, Américo Zúñiga Martínez, candidato a la diputación federal por Xalapa ganó el debate que se llevó a cabo en la Universidad de Xalapa.

Este martes, en las instalaciones de la prestigiosa UX, se llevó a cabo el conversatorio «Estrategias y Políticas Públicas Educativas con candidatas y candidato por el Distrito 10 de Xalapa».

Además de Américo Zúñiga Martínez, acudieron las candidatas de Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno y de Movimiento Ciudadano, Erika Blix Portilla; quienes se vieron sumamente limitadas en las propuestas que expusieron ante los universitarios.

Ante jóvenes estudiantes de las carreras de Derecho y Ciencias Políticas, el abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por México fue el único que presentó un proyecto con hechos tangibles y visibles.

Destacó que su trabajo siempre ha estado vinculado al servicio público por más de 20 años. Recordó que a su paso por la presidencia municipal realizó acciones en obras como 30 colectores, pero también atendió la cultura y el deporte al construir el IMAC, el auditorio Díaz Mirón, o rehabilitar el Deportivo Colón, el Teatro J.J. Herrera o el Centro Recreativo de Xalapa.

Con relación al tema educativo, indicó que de acuerdo con la OCDE, México está en el lugar 51 de 81 países con el peor nivel educativo, sobre todo, porque los fondos federales los desapareció este gobierno.

Por ello, consideró que es importante vincular a los egresados con las empresas, además de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se debe observar hacia dónde se destinan más recursos y actualmente la administración de Morena los ha disminuido en educación, salud y seguridad.

Américo Zúñiga sostuvo que los sectores más afectados presupuestalmente son la Educación para Adultos con un 35% menos, la Educación Superior con un 14% de decremento y la Educación Básica con un 6% menos.

Américo Zúñiga también expuso que está a favor de los programas sociales, pero estos deben ir aparejados de proyectos para impulsar el conocimiento y la capacitación.

Por eso dijo que son los diputados y las leyes, los que deben abrir brecha para atraer inversiones y generen fuentes laborales.

Cuando fue alcalde, recordó que el 50 por ciento de las escuelas públicas tuvieron aulas, pintura, domos o drenajes. Además apoyaron la educación inicial. Fueron 5.2 millones de raciones alimentarias para niños.

Ante los estudiantes, dijo que no se trata de vender pasado, sino de ir a un nuevo futuro que atienda las necesidades básicas de la juventud, por ello exhortó a los jóvenes a revisar su hoja de trabajo.

«Es un reto enorme y un gran compromiso hablar con ustedes. Los jóvenes son los que van a decidir la elección. No ganan los políticos, no ganan los partidos, deben ganar ustedes. No compren espejitos, voten por el más preparado y el más experimentado. No se trata de discursos, se trata de resultados y estos hablan por uno».