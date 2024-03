AMLO apunta que la SCJN no es de justicia, sino de derecho y de chueco

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter este viernes contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la cual apuntó que no es de justicia, sino de derecho y de chueco, en referencia a la corrupción que presuntamente impera ahí.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que en el Poder Judicial se agarran de cualquier pretexto en las averiguaciones “para cometer sus fechorías”.

“Ahora con lo que sucedió con lo de la niña (del Edomex), no es un asunto decía yo solo de que defiendan las intereses de grupos y que no defiendan al pueblo, no, es un asunto más complejo que tiene que ver con la abogacía”, dijo.

«Por eso no le queda lo de Suprema Corte de Justicia, porque no es de justicia si acaso de derecho y por lo general es chueco, pero justicia no”, agregó.

“Llegan en el mejor de los casos hasta el derecho y ahí es donde empiezan con las interpretaciones: ‘es que no hicieron bien la averiguación, ‘no es el domicilio’, ‘no es la hora’, no es el nombre de la persona’, no es esto, no es lo otro, cosas de lo más aberrante, se agarran de eso de manera leguleya para cometer sus fechorías”, indicó.