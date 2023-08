AMLO deja en claro que tiene en su ‘lista negra’ a magistrados del TEPJF

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que tiene apuntados en su “lista negra” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que les tiene guardadas “varias actitudes deshonestas” a los magistrados electorales.

Ya me pusieron en la lista negra los del Tribunal, yo también los tengo ahí en mi listita, les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas, a los magistrados del Tribunal Electoral”, declaró.

El mandatario mexicano pidió ayuda al pueblo de México para que lo ayuden en dado caso de que las autoridades electorales lo llegaran a multar.

“No me han multado todavía, no me vayan a arruchar, no me vayan a poner una multa, le voy a pedir a la gente que me ayude, vamos a hacer una colecta si me multan”, subrayó el tabasqueño en el Salón Tesorería.