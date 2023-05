AMLO niega ocultar información de sus obras prioritarias; es por amparos, dice

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se tuvieron que clasificar como de seguridad nacional algunas obras prioritarias en el sureste mexicano ante los amparos que algunas organizaciones están promoviendo.

En la conferencia matutina de palacio Nacional, el mandatario mexicano dejó en claro que esta medida de su gobierno no obedece a que se quiera ocultar información sobre estas obras.

“Dicen es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya, porque hay negocios o hay corrupción’, no, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, además engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos”, dijo.

“El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar, pero engañaron y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo acerca de nosotros aunque sea mentiras, ‘tú miente que me gusta, se trata de Andrés Manuel o de AMLO, o del Peje, creo todo lo que me digas’, entonces no hay ninguna disposición legal para negar información, pero es parte de la propaganda en contra decir ‘no quieren que se sepa nada’, no”, indicó.