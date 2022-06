AMLO responde a dirigentes de la oposición que sí “hay tiro” para 2024

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al bloque de oposición que sí “hay tiro“ de cara a las elecciones de 2024, aunque primero les pidió hacer propuestas para convencer a la ciudadanía d que voten por ellos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que, en política, nada debe darse por hecho y que es el pueblo el que manda.

«¿Qué es eso de ‘hay tiro‘? Es que no lo entendía, ¿y la gente si lo entiende? ¡Hay tiro! Es que no entendí ahí, dije ‘qué es eso’. Es para 2024, claro que sí hay (tiro), en política no se puede decir que nada es irreversible y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda, y nada en política y habiendo democracia es eterno, pero hay que convencer, hay que argumentar, hacer propuestas”, dijo.