ANCER y STPS de Veracruz promueven acciones para recuperar empleos

Veracruz, Ver.- La solicitud de fiscalización, supervisión y vigilancia sobre Grupo MAS, fue aceptada por la bancada panista en el Congreso del Veracruz; quines a la par solicitaron una revisión a la CAEV.

El diputado Jaime de la Garza Martínez aceptó que el desempeño de la empresa Grupo MAS en los municipios Veracruz y Medellín de Bravo ha dejado mucho que desear, por lo que existen diversas quejas, pero esta misma situación sucede con la Comisión Estatal del Agua de Veracruz (CAEV), la cual incluso ha dejado sin agua a municipios como, Acula, Alvarado, Tlalixcoyan e Ignacio de la Llave, los cuales pertenecen a la demarcación de su distrito.

Sobre la propuesta de que la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) y la Secretaría de Salud intervengan en dicha supervisión, mencionó que, estás dependencias estatales tienen otros compromisos más importantes que deben ser su prioridad.

«Todos los ciudadanos del Estado de Veracruz somos responsables del agua en el estado, y sin embargo en estos cinco municipios que yo representó, cuatro son manejados por la CAEV, y el día que ustedes gusten pueden acompañarme a estos cuatro municipios en donde no llega agua turbia, literal no llega agua, no llega agua a Alvarado, no llega agua a Tlalixcoyan, no llega agua a Ignacio de la Llave y no llega agua a Acula, yo les invito que también hagan un exhorto, a ver qué vamos a hacer con esta Comisión de Agua.