Ángel Álvaro Peña – Creel, un conservador misógino

TRAS LA VERDAD

El presidente no se cansa de mentir a los ciudadanos desde la tribuna mañanera. Sobre los mítines que se desarrollarán el próximo 26 den defensa del voto, las instituciones electorales, así como la democracia, López Obrador acusó que sus opositores son financiados por la “oligarquía” y “gobiernos extranjeros”. No presenta prueba alguna que confirme su acusación. Simplemente difama a un enorme movimiento social.

Se prevé que los mítines que habrán de desarrollarse en más de 50 ciudades de la República Mexicana, vuelven a ser otro fuerte dolor de cabeza para el presidente. Aquellos desarrollados el 13 de noviembre pasado fue minimizado por las autoridades federales, las mentiras no prosperaron. Desde la secretaría de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, oficialmente daba a conocer una cifra ridícula de asistentes, 12 mil. Al día siguiente, en la mañanera AMLO diría que fueron entre 50 o 60 mil asistentes. Los organizadores afirmaron que la cifra de participantes, solo en la CDMX había rebasado el medio millón de participantes. Por las imágenes aéreas de la marcha del 13 de noviembre, sin lugar a dudas que los asistentes rebasaron el medio millón, solo en la capital.

Los mentirosos no pudieron ponerse de acuerdo, todo por intentar minimizar la fuerza ciudadana. El músculo fue muy superior al mostrado unos días después en la concentración de acarreados a la que convocó AMLO desde la presidencia, para contrarrestar la importancia de la movilización ciudadana. El oficialismo no pudo llenar el Zócalo ni con grupos musicales para amenizar el “informe” presidencial. Cientos de “acarreados” se retiraron en pleno discurso; la plancha literalmente desangelada. AMLO fue vencido por la ciudadanía organizada, a la que acusa de todo para deslegitimar un movimiento natural en su contra, debido al cúmulo de arbitrariedades, abusos y mentiras diarias del presidente López.

¿Cuál fue la realidad? No se sabe a ciencia cierta. Lo real, la suma de ciudadanos organizados fue muy superior a la concentración convocada desde la misma Presidencia de la República, apoyada por muchos servidores públicos afines a la 4T. Ello sin contar todos aquellos que también se reunieron en más de 50 ciudades en toda la República Mexicana. A la décima potencia ciudadanos en defensa por la democracia, aquellos a los que minimiza López y descalifica sin razón alguna. AMLO niega la realidad, sus mentiras no pueden ocultar el enorme descontento ciudadano por su abusivo y fallido mandato sexenal.

Por esa razón desde el púlpito de Palacio de Gobierno, AMLO continúa con la retahíla de mentiras intentando desacreditar a los organizadores de los movimientos sociales que ya no puede detener el gobierno por medio de dichos falsos y sin sustento que pruebe sus descalificaciones.

Por primera vez AMLO aceptó que sería un error “subestimar” el movimiento social, no sin antes vilipendiarlo al adjetivarlo de “conservador” o que es financiado por la “oligarquía”.

El presidente López perdió el liderazgo de las marchas que llegó a encabezar. Hoy se ve rebasado y ni con la fuerza de la Presidencia ha podido igualar la fuerza independiente de la sociedad. Por eso sus descalificaciones. En 4 años de gobierno ha logrado unir a millones de mexicanos en su contra por múltiples razones, que van desde el incumplimiento de sus promesas de campaña, pasando por la cínica corrupción de su gobierno y contubernio con la delincuencia organizada.

Sin embargo, el férreo aparato de publicidad de la Presidencia de la República, encabezado por el m ismo López Obrador, hace hasta lo imposible por acallar las voces disidentes que cada vez crecen más.

Enerva al autoritario de AMLO que la sociedad organizada le haya arrebatado el liderazgo de las marchas.

Las concentraciones que, una vez más, se llevarán a cabo el domingo 26 de febrero en más de 50 ciudades, son una señal inequívoca del hartazgo social en contra de las políticas destructivas y detractoras de las instituciones, no solo democráticas, que ha llevado a cabo el presidente López.

Uno de los discursos frustrantes de AMLO, “primero los pobres”, ha sido fracaso rotundo, los pobres han aumentado en más de 4 millones de habitantes ¿Dónde quedó la promesa de salud universal? Promesas vanas que se han disipado con el ejercicio de gobierno ¿Abrazos y no balazos con los delincuentes? Casi 150 mil homicidios violentos en 4 años de gobierno. Miles de desaparecidos en el sexenio de la transformación. Robos multimillonarios en las obras públicas federales de todo tipo; de ahí que AMLO haya culpado a una reportera de la Revista Proceso, de la falsa publicidad por la asignación de contratos sin licitación. López sacó su “acordeón” para exhibir a la Revista, en la mañanera; el presidente no permitió la réplica, utilizó datos falsos para desacreditar a la entonces Revista solidaria con la 4T, el amasiato no continuó, terminó. Constantes mentiras como esencia misma de una política pública de publicidad mediática fallida.

Una vez aprobado en su totalidad el “Plan B” de la deforma electoral, la sociedad organizada se solidariza en contra de consolidar uno de los actos más arbitrarios del actual gobierno, por eso las manifestaciones del domingo 26. Aunque le moleste a López Obrador e intente descalificarlas, las manifestaciones son sin posibilidad de regreso. Las mentiras oficiales ya no prosperan.

Los intentos de AMLO por “desprestigiar” las manifestaciones promovidas desde el seno mismo de la sociedad organizada, ya no prosperan. Otra más de las mentiras del presidente, como estertor de muerte, dijo en su mañanera de ayer: “No menospreciar al conservadurismo porque son bastantes, no es poca gente, son millones, nada más con que ya no sigan creciendo, y además no regresen por sus fueros, porque entonces si acabarían con todos, porque son muy ambiciosos, muy corruptos y no les importa el pueblo, no le tiene amor al pueblo”.

¡El pueblo organizado se cansó de tantas mentiras de Andrés López Obrador!

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Héctor Parra – Genaro García Luna, ícono mediático de AMLO