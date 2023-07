Ángel Álvaro Peña – Monreal factor de equilibrio

Uno suele caminar por las ciudades, las ciudades vibran, decía el gran Monsiváis. Ortega y Gasset dijo: “Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, la ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”. Yo suelo caminar la mía, donde vivo, como cronista de a pie. Es la mejor forma de conocerla, aunque uno viva en ella hay lugares que no se conocen, un ejemplo, Yo Mero no conozco el jardín botánico Biori, pero no tardo y voy, sobre todo que ahora han innovado ese lugar y lo ponen a la altura del Pueblo Mágico. Ayer mismo recorrí cafés que no conocía, entré a uno de ellos, y he visto restaurantes buenos y fondas económicas, todas ella vibrando en este Pueblo Mágico que los fines de semana asombran viendo bajar a los turistas en los autobuses que llegan a la Alameda, eso ayuda a conservar los empleos para tanto trabajador y trabajadora en los servicios turísticos. He visitado nuevos hoteles. Eso me gusta y por eso me he convertido en promotor de ellos. Ayer mismo en mi caminar por la calle Colón, había visto afuera de ese bello palacio orizabeño una obra, al que un día llegó el presidente Carlos Salinas y con Dante de gobernador y el profeta Isaías Rodríguez Vivas de alcalde, hicieron un acto en pleno poder y Salinas comentó que ese era el más bello Palacio que había visto en todo el país. Y vaya que debió haber visto varios.

AQUEL TIEMPO

Esa vez de aquel tiempo, Dante Delgado le hizo una comida en el Club Moctezuma, Salinas venía con todo el poder de su firma y de sus decisiones. Invitaron a la sociedad civil y la iniciativa privada, lo recuerdo como si fuera ayer. Venían personajes famosos como el epigramista de la revista Siempre de Pepe Pagés Llergo, Pancho Liguori, de quien Jorge Saldaña dijo: “La lección más duradera de Liguori fue su irreverencia ante el poder”. Liguori nació en Orizaba en 1917 y murió en septiembre de 2003. Una gente bien querida y recordada. En 1987 lo nombraron hijo predilecto y una calle lleva su nombre. De ese Palacio orizabeño, hubo gobernadores como Miguel Alemán Velasco que, cuando lo conocieron, dijeron que era más bonito que el mismo donde él despachaba y que lo cambiaria con gusto. Mas que tiene una vista impresionante, sacas la cabeza a un balcón y admiras el legendario Cerro del Orrego y la Alameda Cri Cri, que no hay dos alamedas como esta, la otra era la Alameda Juárez de CDMX antes del temblor, después de aquel terremoto la achicaron, pero aún sigue siendo bella y se ve el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana. Pues en este Palacio, el alcalde JM10 sigue embelleciendo la ciudad, para que los turistas se vayan satisfechos y contentos y regresen. Ahora compró dos leones, estos no son santanderinos. Ayer vi una grúa que comenzó a bajarlos y situarlos. Los trabajadores hacían la maniobra y la gente se arremolinaba. Se ven impresionantes. Lucen bellos como guardianes de la ciudad. Vendrá la inauguración y esperaremos más datos.

DEL JOVEN COLOSIO A DANTE (EL UNIVERSAL)

“Con Ruiz Massieu ni a la esquina: Colosio

Nos cuentan que el foro de Méxicolectivo del pasado lunes fue propicio para que algunos políticos que coincidieron en el evento dejaran claras sus posturas. Uno de ellos, nos dicen, fue el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas, quien al notar la presencia de la expriista Claudia Ruiz Massieu, le expresó al dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, su desacuerdo en la posible incorporación de la senadora al partido. La presencia de doña Claudia, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en el evento de Méxicolectivo, generó versiones de que la senadora pudiera competir por algún cargo en 2024 bajo los colores de MC. Sin embargo, nos dicen que Colosio dejó en claro a los liderazgos de su partido que, si ella entra a Movimiento Ciudadano, él se sale, pues “no hay que olvidar la historia”. Fin de la cita.

Raro, porque en la muerte de su padre (marzo 1994), el nombre de José Francisco Ruiz Massieu jamás se sospechó de su intervención. Tiempo después, como a su padre, también fue asesinado (septiembre 1994).

