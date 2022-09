Ángel Álvaro Peña – Se divorcia el Tribunal Electoral del INE

Por José Sobrevilla

En el profano mundo de las mañaneras, una de las “cofradías” más divididas, donde se marcan más las diferencias de clase entre ‘la alta’ y la ‘baja alcurnia periodística’, en la que diariamente se marca que los medios convencionales son ‘de primera’, inalcanzable prosapia, y los digitales ‘de segunda’, los relegados, los del montón, quienes no merecen ni el saludo; sin embargo, por fortuna también hay una asistencia periodística con sabor a provincia, que da un aire sabroso y diferente a las conferencias mañaneras. Me refiero a colegas como Sandra ‘Sandy’ González Rodríguez, la jovencita de 28 años, procedente de Quintana Roo y que es corresponsal de Canal 5 TV, en la 107.7, SIPSE Radio.

Ella estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, mejor conocida como la UNID, en Chetumal, Quintana Roo, misma que terminó en 2012. En entrevista para este espacio, reveló que actualmente piensa estudiar la maestría en periodismo político en la Carlos Septién García de la Ciudad de México”.

− ¿Cuándo ingresaste a las conferencias del presidente?

Después que el presidente toma protesta, al poco tiempo me entero de las conferencias presidenciales después de su toma de posesión (2018), e inmediatamente me registré en la página que se habilitó para ello, y empecé a venir allá por febrero de 2019 y, con esta vez (25 de agosto/2022), creo que es mi novena o décima vez que asisto a las conferencias.

− ¿Te ha tocado preguntar? ¿Sobre qué…?

− Me ha tocado preguntarle en dos ocasiones temas muy importantes de mi estado. Tales como las obras públicas y los recursos federales que llegan al Estado de Quintana Roo, así como algunos datos del actual gobernador del Estado, que si realmente hay comunicación, si hay un trabajo constante con las autoridades federales de la república. El presidente me respondió que ‘sí han tenido un acercamiento bastante continuo con el Estado y su gobierno y todos los recursos se han destinado de la mejor manera’.

Me tocó también cuestionar la parte de los morenistas, que en mi Estado son nuevos; llegaron prácticamente el año pasado y ganaron la mayoría de los municipios: o sea que de once se llevaron ocho; y en realidad hubo candidatos, o había, que no estaban llevando totalmente los estatutos de la Cuarta Transformación, y fue algo de lo que sí cuestioné al presidente. También sobre ‘qué se debería hacer porque ya se estaban condicionando los apoyos federales para la obtención de un voto a favor.

−¿Has Tenido alguna militancia política?

− No. Hasta el momento no. Me he dedicado únicamente al periodismo. Es algo que me encanta, que lo hago con mucho amor, con mucha pasión. Me ha permitido conocer muchísimas personas, he hecho muchos amigos, aunque también en esta profesión te creas muchos enemigos, pero es algo con lo que se tiene que luchar, que normalmente pasa en toda profesión.

Al finalizar la preparatoria, te cuento, estaba un poco indecisa de qué realmente estudiar. Estaba indecisa entre Derecho o Ciencias de la Comunicación y fue esta última la que me llamó más la atención y la estudié durante tres años. Antes de terminarla me tocó hacer mi servicio social en el Canal 10, muy conocido en Quintana Roo, donde estuve como editora. Ahí, mi jefe, me contó que le hubiera gustado que me quedara en el Canal 10, pero que no había oportunidad, fue cuando decide mandarme con su esposa quien trabajaba en el Quintanarroense.

Fue ahí donde me dediqué a escribir, algo que no hacía, pero ahí lo fui aprendiendo en el curso del año que estuve. Luego recibí una invitación para trabajar en la radio, en La Poderosa, también otro año, porque al poco tiempo fracasó La Poderosa. De ahí, me dieron la oportunidad de ingresar a SIPSE Radio, muy conocida en Quintana Roo. Después me tuve que salir porque realicé un viaje muy largo fuera de México. Estuve un año en el extranjero y, al regresar, un amigo me invita a ser parte de TV Azteca Quintana Roo, pero entro como camarógrafa… fue muy rápido: llegué con mis papeles, y me dijeron “bienvenida, empiezas mañana a trabajar”.

En el Estado era prácticamente la única mujer que cargaba esas cámaras grandotas, tripees, siendo yo una persona muy chiquita, y llegaba a los eventos a grabar. Fue al sexto mes, cuando me llama mi director de información y me dice: “Sandy, quiero que seas corresponsal de la zona sur del estado de Quintana Roo, ya como reportera. Acepté.

− ¿Qué Opinión te merecen las mañaneras?

− Me parece un ejercicio bastante importante, porque viene siendo uno de los primeros presidentes de la república que realmente están preocupados por los quehaceres del gobierno, y que busca darlo a conocer mediante conferencias de prensa. Sin duda es algo espectacular y se reconoce al presidente de la república. El acceso ha sido muy bueno, las oportunidades también.

Yo, en las pocas ocasiones que he ido, siempre me han dado la oportunidad de ingresar, incluso de preguntar. No hay como muchos dicen o piensan: que hay preferencias, o de que solo a algunos se les da la palabra… yo no lo veo de esa manera porque sí me ha tocado preguntar y también estar en la fila de adelante y exponer mis temas. Ojalá todos los presidentes que vengan continúen con este tipo de trabajo.

