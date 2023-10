Artesana papanteca gana tercer lugar nacional de arte popular

México.- Descubre lo que te espera el presente miércoles 04 de octubre de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Glamour

ARIES

En tu entorno laboral, te enfrentarás a una nueva tarea que necesitas abordar. Asegúrate de ponerte al día con esta responsabilidad.

Hoy podría surgir un momento significativo en tu relación de pareja. La sinceridad y la apertura en la comunicación son clave en una relación exitosa. Si experimentas este tipo de conversación honesta, tómalo como una señal positiva de que las cosas están yendo bien y avanzando hacia un futuro prometedor.

Es importante que no dejes que la rutina y las obligaciones ocupen todo tu tiempo. No te olvides de disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida y pasar tiempo con tus amigos. Considera reunirte con ellos hoy, ya sea para tomar unas copas o para una reunión informal en tu hogar.

TAURO

Este es un momento oportuno para ver las cosas con claridad y objetividad. Puede ser que alguien haya intentado engañarte de alguna manera, pero si prestas atención a las señales, podrás descubrir la verdad.

Estás saliendo de un período en el que te sentías un poco triste, posiblemente debido a una decepción amorosa o a un obstáculo en tu trabajo. Ahora estás en un momento excelente para recuperarte y retomar el control de tu vida.

No te aísles de las personas que te importan. Es posible que un amigo cercano te haga notar que te has distanciado de ellos, y que te extrañan. Reconoce que hay muchas personas que valoran tu compañía.

Si detectas que alguien importante está involucrado en una estafa o engaño financiero, y tienes la oportunidad de aconsejarle al respecto, es recomendable que lo hagas.

GÉMINIS

Tu relación de pareja necesita más atención y cariño. No dejes de expresar tus sentimientos y preocuparte por tu ser amado.

Es importante establecer prioridades en la vida y no tratar de abarcarlo todo. Debes recordar que no puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo ni resolver todos los problemas de los demás. Asegúrate de cuidar también de ti mismo y de tu familia.

No borres ni ignores por completo tu pasado; es una parte valiosa de tu historia y de tu crecimiento personal. En lugar de intentar eliminarlo, reflexiona sobre los errores del pasado para aprender de ellos y no repetirlos en el presente.

Es fundamental reducir la carga de trabajo que llevas actualmente. Organiza tu vida y evita abrumarte con demasiadas responsabilidades al mismo tiempo.

CÁNCER

Tienes una fuerza interior notable que se manifestará hoy cuando enfrentes una situación potencialmente riesgosa en tu camino hacia el trabajo. No te preocupes, esto no afectará tu salud de manera negativa.

En tu relación de pareja, parece haber un problema de comunicación. Puede ser útil considerar la posibilidad de realizar terapia juntos, ya que esto fortalecerá su vínculo.

Es hora de hacer algunos cambios en tu enfoque laboral. Es posible que estés lidiando con nuevas responsabilidades o tecnología en tu lugar de trabajo, lo que te resulta un desafío. No permitas que esto te impida realizar un buen trabajo. Tienes todas las habilidades necesarias para enfrentar estos nuevos desafíos, y recibirás una evaluación positiva.

LEO

Es probable que alguien que no has visto en mucho tiempo haga una reaparición en tu vida hoy. Esto resultará en una reunión agradable en la que rememorarán viejos tiempos juntos.

Tu apego al pasado está causando problemas en tu vida actual. Puede ser que no hayas liberado completamente las conexiones emocionales con alguien que fue significativo en tu pasado, y esto está afectando tu relación actual. A veces, es importante cortar vínculos con el pasado para vivir en paz y evitar conflictos en las relaciones actuales.

Sientes un amor profundo por la persona que tienes a tu lado, y es posible que hoy te demuestre sus sentimientos a través de un regalo o una sorpresa.

VIRGO

Puede que estés experimentando un período de tristeza o que este día específico te traiga recuerdos dolorosos que te suman en la melancolía. Sería beneficioso realizar actividades diferentes para contrarrestar estos sentimientos.

Hoy es un día propicio para comenzar a hacer cambios en tu comportamiento y en tu perspectiva de la vida. No permitas que otros obstaculicen tu proceso de transformación. También podría ser una oportunidad para renovar tu imagen o mejorar tu estilo personal. Si tienes recursos disponibles, considera invertir en ti mismo y en tu apariencia, ya que esto siempre suele generar resultados positivos.

No dejes que la tristeza te domine, ya que no sabes cuánto tiempo podría durar. Si sientes la necesidad de llorar por algo, permítetelo, pero que sea un momento de liberación en lugar de un estado prolongado de tristeza.

LIBRA

Una inversión financiera que realizaste en el pasado rendirá frutos positivos hoy. No permitas que los errores del pasado con una persona importante en tu vida afecten tu relación actual. Es importante que estés dispuesto a disculparte cuando sea necesario, y hoy es un buen momento para hacerlo. Este día requerirá toda tu concentración, ya que podría ser agotador si cometes demasiados errores.

Es esencial que prestes más atención a tus tareas y no permitas que te llamen la atención hoy, ya que esto no sería motivador para seguir en tu puesto actual.

Debes reconocer tus capacidades en tu trabajo actual y puedes destacarte si te lo propones. No subestimes tus habilidades y esfuérzate hoy.

ESCORPIO

No permitas que alguien que no conoces bien te diga cómo debes vivir tu vida. Hoy es un día para disfrutar y pasar tiempo con amigos. Comprender tu entorno y las personas con las que trabajas a diario es crucial para tu éxito profesional.

Si estás estudiando, hoy es posible que tengas la oportunidad de comprender algo que antes te resultaba difícil. Esto será un gran logro, así que presta atención y no olvides lo que aprendas, ya que te será útil en el futuro.

Tienes la oportunidad de pasar tiempo con tu familia. Comienza a planificar un viaje o una visita a su hogar desde hoy, ya que sorprender a quienes amas siempre es gratificante.

SAGITARIO

Hoy podría ocurrir un momento especial con tu pareja. Es posible que la persona a la que amas te haga una propuesta seria y con visión de futuro. No permitas que las preguntas o dudas arruinen el momento; simplemente acepta y comienza a disfrutar de las cosas buenas que te suceden.

Será un día desafiante para Sagitario, ya que tendrás que enfrentar algunos de tus miedos e inseguridades que has estado experimentando. Es probable que encuentres dificultades en el amor hoy.

No estás obligado a seguir todos los consejos que te dan, especialmente si provienen de tu familia. Podrían ofrecerte consejos poco acertados hoy. Siempre sigue tu corazón en cuestiones de vida profesional y amorosa.

CAPRICORNIO

Debes considerar aceptar la invitación que te ha hecho alguien que ha estado interesado en ti durante un tiempo. Si ya tienes una relación comprometida, esto implica que necesitas prestar más atención a tu vida en pareja. Es posible que hayas estado descuidando a tu ser querido, lo que ha llevado a una brecha entre ustedes. Evita que esta situación continúe a partir de hoy.

Recibirás una oferta de alguien que ha reconocido tu competencia profesional. No dudes ni temas asumir este nuevo desafío; por el contrario, abrázalo con confianza.

Es posible que recibas una invitación por correo para un evento importante relacionado con tu trabajo. No te la pierdas si tiene relevancia para tu profesión.

ACUARIO

Si estás pasando por una discusión o conflicto con tu pareja, evita que asuntos personales o recuerdos del pasado influyan en el presente.

En el ámbito laboral, intenta ser más flexible, algo que suele ser natural para los nacidos bajo tu signo, ya que generalmente eres considerado con los sentimientos de los demás y posees una alta inteligencia emocional.

Es posible que experimentes un descenso en tus finanzas, lo que podría causarte preocupación durante el día. No dejes que alguien que intenta convencerte de participar en un negocio que no te parece favorable te presione. Confía en tu intuición y sé claro con esta persona si decides no hacer negocios con ella.

PISCIS

No permitas que alguien intente competir contigo de manera deliberada hoy. Es posible que te desafíen en una tarea que sabes que puedes realizar de manera eficiente y rápida. No dejes que esto cause conflicto entre ustedes.

Debes tomar decisiones importantes en tu relación actual, como la posibilidad de hacer una inversión. No dudes en dar ese paso hoy.

Es importante cuidar tu salud y asegurarte de obtener las vitaminas necesarias. También debes prestar más atención a tus relaciones cercanas, ya que es posible que alguien te haya expresado su molestia por tu ausencia reciente.

No pierdas de vista tus objetivos. Hoy darás un paso más hacia ellos, lo que podría ser un buen momento para reevaluar tus prioridades y evitar distracciones en tu camino.

Con información de Mhoni Noticias