Asesinan a Tomás Morales Patrón, aspirante por Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que “no va a suceder nada“, con respecto a un ‘golpe de Estado técnico‘ por parte de la oposición en contra de su movimiento, del cual hizo referencia en la previa.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador volvió a arremeter contra quienes promueven las campañas en redes sociales acerca de que es un narcotraficante, de las cuales consideró como algo normal por la temporada electoral.

«Yo veo que no va a suceder nada grave, nada, nada, nada, nada, así lo siento. Creo que es normal que se den estos ataques”, expuso.

“Eso de narcopresidente no tiene efecto en nada, incluso hasta diría yo que políticamente nos conviene, porque están como nulos con juguete nuevo con eso. Y pasa el tiempo y no les funciona, ojalá y tarden más con eso no tiene ningún efecto. “, argumentó en el Salón Tesorería.

«Primero, porque no soy narcotraficante, no tengo relación con ningún narcotraficante, no soy (Felipe) Calderón, que tenía a (Genaro) García Luna de secretario de Seguridad. Tengo autoridad moral, mi conciencia tranquila”, lanzó.

“Por eso les digo a los jóvenes que es muy importante la honestidad, porque sin honestidad no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Eso es importantísimo, si no no se puede llevar a cabo una transformación, cómo se enfrenta uno a una mafia”, refirió.