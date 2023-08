Asesor de Alejandro Armenta es exhibido con auto de 3mdp, costo mayor a su ingreso anual; renuncia

México.– José Luis García Parra, coordinador de asesores del senador Alejandro Armenta, presentó su renuncia irrevocable después de que apareciera en un automóvil Audi R8 cuyo precio es de 3 millones de pesos.

La declaración patrimonial de García Parra, cercano a Armenta Mier, señala que sus ingresos anuales ascienden a 811 mil 257 pesos.

En redes sociales se dio a conocer un video en el que García Parra aparece conduciendo el automóvil. Al cuestionar sobre el asunto a Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, este aseguró que no era responsable de los actos de otros.

Acusó también de ‘golpeteo‘ la difusión de las imágenes, acusando una estrategia para atacarlo por su aspiración política de obtener la candidatura a la gubernatura de Puebla.

“Esto es parte de una estrategia interna de golpeteo, en función de la circunstancia que se vive en Puebla. No me pueden endosar más que la responsabilidad de mi hija que tiene 12 años, de allí en fuera yo no soy responsable de los actos de otros”, apuntó Armenta Mier.