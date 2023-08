ASIPONA pone muro y bloquea acceso a escadores a Playa Norte

Veracruz, Ver.- Decenas de pescadores de la zona de playa Norte se manifestaron la mañana de este miércoles, debido a que al intentar ingresar se encontraron con que la ASIPONA colocó un muro de 3 metros de alto y 20 metros de largo, que les impidió el acceso a la zona para recoger la pesca de la noche.

Joaquín Sosa, presidente de la cooperativa «Triunfo Unido», mencionó que 25 embarcaciones se encuentran retenidas e incluso, siete pescadores no pudieron recoger el producto de las redes que dejaron la noche de este martes, por lo que tendrán pérdidas considerables este día.

Acompañada de Janet Contreras Sosa, presidenta de la cooperativa de «Punta Gorda», expusieron que además, dos pescadores se encuentran retenidos al interior de playa Norte, y personal de la Secretaría de Marina resguarda el ingreso para que nadie pueda introducirte a la zona de playas.

«Nunca hemos dicho que estamos en contra de una ampliación, porque genera muchos empleos y que bueno para el Estado, lo único que queremos es que no nos atropellen, porque en todo megaproyecto siempre hay una forma de poder mediar con la gente dañada (…) de forma voluntaria tú lo ves, pacífica, nos están citando a las 10 de la mañana ASIPONA, vamos a ir, los compañeros quisieran entrar todos, no lo van a permitir porque no es una piñata, pero si queremos una traer una respuesta muy positiva, porque de aquí no nos vamos a quitar hasta que se resuelva, o quitan el muro o no se indemnizan», sentenció Joaquín Sosa.