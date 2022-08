Asuntos Internos de SSP ya investiga supuestos «moches» y abusos contra transportistas, asegura Cuitláhuac

Xalapa, Ver.- Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) bloquearon un carril del bulevard Xalapa-Banderilla a la altura de la colonia 21 de marzo en demanda de diálogo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y autoridades de Seguridad Pública, ya que acusan supuestos abusos en su contra de parte de empresas particulares de grúas y de elementos policiacos.

Juan Ciro Durán Mendoza, delegado de AMOTAC en Veracruz dijo que siguen padeciendo altos cobros de empresas de grúas principalmente.

«Nos están cobrando de un arrastre de Banderilla al Lencero, de 25 mil a 30 mil pesos, cuando no vale cuando mucho 4 mil pesos.

Los transportistas de carga y operadores de taxi dijeron que sus unidades son retenidas «por error», generándoles cobros elevados para recuperar sus vehículos:

«Recuperamos un carro robado y para rescatarlo de una grúa es un martirio andar en las fiscalías y luego a las grúas, hay algunas que nos cobran hasta 120 mil por entregarnos un carro de un corralón después de que nos desvalijaron los delincuentes…Hay placas que da Hacienda, no sé si no las suben a las plataformas y agarran un carro y les dicen que las placas no pertenecen al carro».