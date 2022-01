Atlético de Madrid pierde ante el Athletic de Bilbao en la Supercopa de España

España.- Real Madrid vs Barcelona. ‘Blancos’ vencieron 3-2 a los ‘culés’ en Arabia Saudita y pasaron a la final de la Supercopa de España 2022. El equipo ‘Merengue’ espera al ganador de la llave Atlético Madrid y Athletic Club.

Con un gol en los suplementarios, Real Madrid se impuso 3-2 ante Barcelona por las semifinales de la Supercopa de España 2022.

Federico Valverde a los 98 minutos de juego completó con precisión un contragolpe del Real Madrid y convirtió el tanto del triunfo tras la asistencia de Rodrygo.

Real Madrid se adelantó en el marcador en tres oportunidades. Las dos primeras fueron por intermedio de Vinicius Jr y Karim Benzema.

Barcelona intentó recuperar el aliento y volver al partido con el 1-1 de Luuk de Jong y el 2-2 de Ansu Fati, que ingresó en el segundo tiempo.

GOLES E INCIDENCIAS DEL REAL MADRID VS BARCELONA

MIN 120+2: Final del partido. Real Madrid venció 3-2 a Barcelona.

MIN 120+1: Rodrygo delante del arquero se perdió una ocasión clara de gol para Real Madrid.

MIN 120: Ansu Fati intentó marcar de chalaca y falló en el intento. Pudo ser el empate de Barcelona.

MIN 116: Benzema cedió para Camavinga que se equivoca en el último pase y Real Madrid no pudo marcar el cuarto gol.

MIN 110: Cambio en Real Madrid: Sale Vinicius Jr. e ingresa Camavinga.

MIN 109: Cambio en Barcelona: Ferran Jutglá ingresó por Abde.

MIN 108: Abde remató cruzado y por poco marca la igualdad para Barcelona.

MIN 106: Se inició el segundo tiempo suplementario.

MIN 105: Terminó el primer tiempo suplementario.

MIN 97: ¡Gooool! Valverde marcó el 3-2 ara Real Madrid.

MIN 91: Se inició el primer tiempo suplementario.

ET: Cambio en Real Madrid: Lucas Vázquez ingresó por Carvajal.

MIN 90+2: Final del partido. Igualaron 2-2 y se van a tiempos suplementarios.

MIN 83: ¡Gooool! Barcelona iguala tras remate de cabeza de Ansu Fati.

MIN 83: Cambios en Real Madrid: Sale Modric e ingresa Valverde.

MIN 78: Cambios en Barcelona: Ingresan Nicolás González y Menphis Depay en reemplazo de Gavi y Dani Alves.

MIN 71: ¡Gooool! Benzema marca el segundo para Real Madrid.

Cambio en Real Madrid: Rodrygo ingresó por Asensio.

Cambio en Barcelona: Ansu Fati ingresó por Luuk de jong

MIN 62: Alba y Asensio chocaron al pelear un balón y se paró el juego para que sean atendidos.

MIN 53: Barcelona intenta por intermedio de Dembelé y su disparo se fue por poco.

MIN 50: Amonestado Dani Alves por trabar a Vinicius.

MIN 47: Dembelé volvió a probar con un remate alto, pero se fue lejos del arco.

MIN 46: Se inició el segundo tiempo.

ET: Cambios en Barcelona: Ingresaron Pedri y Abde en reemplazo de Frenkie de Jong y Ferran Torres.

MIN 45: Terminó la primera parte. Real Madrid iguala 1-1 con Barcelona.

MIN 41: ¡Goooool! Luuk de Jong iguala el marcador 1-1 Barcelona vs Real Madrid.

MIN 34: Ousmane Dembelé hizo la diagonal y remató fuerte. ¡Se fue por poco!

MIN 24: ¡Goooool! Vinicius abrió el marcador para Real Madrid con remate franco al arco

MIN 23: Amonestado Ferran Torres

MIN 18: Dani Alves prueba desde fuera el área fuerza un córner.

MIN 11: Remate de Vinicius a las manos del portero Ter Stegen.

MIN 01: Empezó el clásico Real Madrid vs Barcelona

PREVIA DEL REAL MADRID VS BARCELONA

Escuadras se verán las caras hoy miércoles 12 de enero en el Estadio Internacional Rey Fahd desde las 2:00 p.m., que contará con la presencia de miles de aficionados. La final de esta copa se llevará a cabo el domingo 16. Partidazos.

En la previa, Toni Kroos dio sus impresiones sobre el clásico. “Yo siempre prefiero tener el balón, eso está claro. Pero lo importante es saber adaptarse al partido. A veces es con más posición, y otras con menos. Nosotros aprovechamos la velocidad que tenemos arriba”, arrancó.

“No hay favoritos en un clásico, es un partido especial. Esto es una final y puede pasar de todo. Hay mucha calidad en Barcelona. Es muy difícil ver lo que va a pasar. Pero nosotros queremos ganar, de eso no hay duda”, añadió.

“Últimamente no he visto muchos partidos de Barcelona. Tengo otras cosas que hacer. En general, conozco a sus jugadores. Es difícil saber cómo van a jugar. Después, no puedo decir cuánto ha cambiado en el último tiempo”, sostuvo.