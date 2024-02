Autoridades de BCS hallan 113 fragmentos óseos en fosa clandestina

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que ya no tendrá viajes al extranjero de cara a la conclusión de su sexenio.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, y cuestionado sobre si invitaría a nuestro país a su homólogo argentino Javier Milei, López Obrador incluso apuntó que tampoco no invitará a mandatarios o primeros ministros a nuestro país, a menos que sea muy necesario realizarlo.

«Ya no voy a invitar a muchos mandatarios, yo ya no voy a salir, solo si se realizara esta cumbre, no tengo pensado salir ya del país”, indicó.

“Es que ya me faltan siete meses y se dividen en dos: estos tres que vienen, que van a estar con altas temperaturas esta temporada de calor (risas), marzo, abril y mayo, y luego la otra etapa, para la entrega recepción, y ya se concluye mi mandato. Entonces no voy a invitar a presidentes, primeros ministros, a lo mejor hay alguna excepción, tampoco lo descarto”, dijo.

“Pero no tengo agendado invitar ni al presidente Milei ni a ningún otro presidente, siempre con respeto a sus pueblos, porque aunque tengamos posturas distintas, como es obvio, fue electo por los argentinos y nosotros respetemos y queremos mucho al pueblo de Argentina”, expuso.