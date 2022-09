Ayuntamiento de Xalapa recupera control del parque Macuiltépetl

Xalapa, Ver.- Acatando la decisión de la autoridad judicial competente, el Ayuntamiento recupera el Parque Ecológico Macuiltépetl, como un espacio público y de esparcimiento para la ciudadanía, afirmó el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil.

De acuerdo con el Alcalde la autoridad municipal no realiza la clausura de estas instalaciones, simplemente retoma la administración de los espacios que actualmente ocupan el Museo Comunitario de la Fauna, el mirador-cafetería y la zona de parrillas.

Esta será rehabilitada para ser puesta a disposición de la ciudadanía, con el fin de contribuir al esparcimiento y preservar y conservar las condiciones de mejoramiento del medio ambiente.

Dijo que con apego a las reglas y normas propias de una zona protegida como el Parque Ecológico Macuiltépetl, se analizará cualquier proyecto que exista para desarrollar en la zona.

Finalmente, explicó que como parte de las acciones necesarias para recibir las instalaciones, se realizará un estudio sobre el estado de las antenas y los equipamientos instalados en el parque, para determinar su continuidad y seguridad a través de un dictamen elaborado por la Dirección de Protección Civil Municipal.

Cabe destacar que desde el año 2013, el Ayuntamiento de Xalapa interpuso una querella contra el Presidente del Patronato del Parque Ecológico Macuiltépetl para terminar el Convenio Marco de Coordinación existente.

Esto, dado el incumplimiento a diversas cláusulas del convenio y la violación a los lineamientos y normatividad establecida por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, para la protección, conservación y manejo del parque.

Además, el patronato no entregaba reportes anuales de las actividades realizadas ni daba cuenta del destino o empleo de los fondos recaudados en el Museo de la Fauna, mirador y cafetería. Incluso, al no contar con permisos de autoridades federales, estatales o municipales, indebidamente realizó cobros a los ciudadanos que visitaban el parque. Asimismo, exhibía fauna silvestre cuya procedencia legal no comprobó.

Ante esta serie de inconsistencias, desde mayo del año 2021 se ordenó judicialmente la desocupación y entrega de las instalaciones, que ahora se hace efectiva.

Tras prácticas ilegales en que incurrió el patronato, el espacio quedará en manos de la Dirección de Medio Ambiente.

