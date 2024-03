Barra de Cazones incomunicada por más de ocho horas

•“No somos iguales”, aseguró sobre la 4T y el neoliberalismo

•”Los programas de salud corresponden a los proyectos de nación que representamos”, puntualizó

Puerto Escondido, Oaxaca.-“Nosotros pedimos que haya respeto para el Presidente, pero lo que está en el fondo son los proyectos, por eso es lo que hay que reivindicar más allá de cualquier cosa”,expresó la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT al PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en respuesta a las ofensas que el presidente de Argentina, Javier Milei, realizó en contra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Ellos consideran un proyecto y nosotros consideramos otro proyecto y tiene que haber respeto”,señaló, tras recordar que Milei reivindica el liberalismo económico extremo y no ve a la educación y la salud como un derecho, como sí lo hace la Cuarta Transformación. “Él no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía, él no considera que la educación, que la salud sean un derecho, él considera que el espacio de libertad es el mercado y nosotros decimos que cómo va a ser el espacio de libertad el mercado cuando tienes salarios que no te alcanzan para vivir, ese no es un espacio de libertad”, manifestó ante medios de comunicación en Puerto Escondido, Oaxaca. Recordó que, en 2018, México apostó por un proyecto distinto basado en el Humanismo Mexicano, que no solo benefició a los que menos tienen, sino que dio resultados en materia económica con la reducción de la pobreza, la atracción de inversión extranjera y que reconoce el papel del mercado, de los empresarios y de la inversión privada.

“Allá se está desarrollando un proyecto y acá se está desarrollando otro y aquí lo que ha demostrado el proyecto del Humanismo Mexicano en la Cuarta Transformación es que da resultados, particularmente en el tema económico, disminuyó la pobreza, disminuyeron las desigualdades, pero hay crecimiento económico, hay un mercado interno vigoroso y al mismo tiempo consideramos que el Banco de México debe tener su autonomía”, señaló.También respondió a la oposición al aclarar que la Cuarta Transformación no hace uso de los programas sociales para pedir el voto, como lo hicieron ellos durante el neoliberalismo, cuando la entrega de despensas y apoyos se daban a cambio del sufragio en las urnas.

“Se ha dicho que se han condicionado los programas sociales a cambio de un voto, no, no somos iguales, porque están en la Constitución, son derechos sociales, lo que hay es una distribución de recursos sin intermediarios. Les llega directamente a los adultos mayores o a los jóvenes o a las personas con discapacidad”, manifestó.En ese sentido, explicó que todos los programas sociales y proyectos de la Cuarta Transformación van encaminados a garantizar el acceso a derechos como la salud, vivienda, educación. “Los programas de salud corresponden a los proyectos de nación que representamos”, puntualizó.En la conferencia de prensa acompañaron a la candidata presidencial, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena; las y los candidatos al Senado, Antonino Morales Toledo, Luisa Cortes García, Laura Estrada Mauro, Benjamín Robles Montoya; así como las y los candidatos a diputados federales Damaris Domínguez, Carol Antonio Altamirano y Gloria Sánchez López, Carmelo Cruz Mendoza.

Redacción Noreste