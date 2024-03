Bibian Allyson, otra menor desaparecida en Xalapa

Xalapa, Ver.- Familiares y amigos de la menor Bibian Allyson Ortigoza Mora, quien desapareció el pasado 4 de marzo cuando salió de la escuela de bachilleres «Antonio María de Rivera» marcharon este miércoles en Xalapa para pedir avances en las investigaciones para dar con su paradero.

La mamá de la adolescente de 15 años desaparecida dio a conocer que confían en que las denuncias en la Fiscalía General del Estado deriven en avances en las investigaciones para dar con su paradero.

“Pido que regrese con bien, como madre todas me entienden, saben que no es una situación fácil, si me escucha y si me ve, regresa, todos te extrañamos. Si alguien sabe algo que se comunique conmigo”, abundó.