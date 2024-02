Bloquean carretera federal 180 a la altura de Moralillo en Medellín de Bravo

Veracruz, Ver.- Pobladores de la localidad de El Moralillo perteneciente al municipio de Medellín de Bravo bloquean la carretera federal 180, ya que acusan Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) quiere eliminar el paso hacia su localidad.

Los denunciantes aseguran serán 14 localidades de tres municipios (Veracruz, Jamapa y Medellín de Bravo) las que se verán afectadas en caso de bloquear esta vialidad, y si bien solicitan exista un puente, por el momento piden topes, vibradores y semáforos para evitar accidentes en la zona.

«Tenemos un urbano que nada más da tres corridas y ahorita el urbano ya no entraría porque ahorita van a cerrar, ya no habría transporte para los niños en las escuelas, para los trabajadores ya no habría medio de transporte (…) queremos que venga alguien representante del gobierno para que haya algún acuerdo y nos dé por escrito tiempos y fechas, por qué no puede ser posible que vengan como las veces pasadas y nada más nos dicen que sí, que mañana que pasado, y nada más nos ponen un topesito y el mes, a los 15 días se olvidaron de todo. Aquí han pasado muchas cosas, ha habido muchos accidentes, ha habido gente muerta, fallecida, porque esto es libre no respetan el paso», señaló uno de los manifestantes.