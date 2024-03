Boca del Río tendrá por primera vez Viacrucis viviente

Boca del Río, Ver.- La parroquia de Santa Ana, ubicada en la cabecera municipal de Boca del Río, realizará por primera vez en la historia de la ciudad un Viacrucis viviente.

El evento se lleva a cabo el próximo viernes 29 de marzo a partir de las 8 de la mañana, y la procesión que incluirá a 100 personas que representen la pasión y muerte de Cristo, tendrá una duración aproximada de tres horas y media.

En dicho evento que iniciará en la Casa de Cultura del municipio de Boca del Río y terminará en la iglesia de Santa Ana, se incluirán las 14 estaciones durante el recorrido del Viacrucis; además, se informó que se contrató un guionista el cual realizó los diálogos que se ejecutarán en la representación de la pasión de Cristo.

“En Boca del Río si es la primera vez, porque van todos los personajes, quizá no se va a crucificar porque no está permitido y no estamos en esa grado de hacerlo todavía, pero los diálogos, personajes van a ir”.